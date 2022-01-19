Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar birçok öğrenciyi kaçırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar birçok öğrenciyi kaçırdı

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar birçok öğrenciyi kaçırdı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, okulu basan ayrılıkçı grup üyeleri, birçok öğrenciyi kaçırdı.

Kamerun'un Anglofon ( İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, okulu basan ayrılıkçı grup üyeleri, birçok öğrenciyi kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Batı bölgesinin Weh kasabasında bulunan Weh İki Dilli Lisesi'ne, Anglofon ayrılıkçılar baskın düzenledi.

Baskında, okulda bulunan birçok öğrenci ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Kaç öğrencinin kaçırıldığına ve nereye götürüldüğüne ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Ülkede, ayrılıkçı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de, "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

İngilizce, Kamerun, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title