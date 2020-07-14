Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 63 köylüyü kaçırdı
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 63 köylüyü kaçırdı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde, ayrılıkçıların aralarında çocukların da bulunduğu 63 köylüyü kaçırdığı bildirildi.

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 63 köylüyü kaçırdı
14.07.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:09

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde, ayrılıkçıların aralarında çocukların da bulunduğu 63 köylüyü kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Batı Valisi Bernard Okalia Bilai, ayrılıkçıların Güney Batı eyaleti Mmouck Leteh köyüne saldırı düzenlediğini açıkladı. Bilai, güvenlik güçlerinin bölgede rehineleri bulmak için arama faaliyetlerine başladığını belirtti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 63 köylü ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir silah grup üstlenmedi.

Kamerun'un Anglofon bölgelerinde son zamanlarda çok sık kaçırma vakası yaşanıyor.

2017'den bu yana, Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatısında Anglofon bölgelerde faaliyet gösteren silahlı ayrılıkçılar, öğrenciler ve din adamları başta olmak üzere yüzlerce kişiyi kaçırdı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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