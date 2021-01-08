Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 5 kişiyi öldürdü
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 5 kişiyi öldürdü

08.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:00
Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 5 kişiyi öldürdü

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerden Ava Fonka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların ülkenin kuzeybatısında yer alan Babadju bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti. Fonka, saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrılıkçılar, önceki gün Njikwa adlı bölgenin yerel yetkilisi İtambi Andrew'in bulunduğu konvoya saldırmış ve 4 asker ile 1 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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