Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 5 kişiyi öldürdü
Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililerden Ava Fonka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların ülkenin kuzeybatısında yer alan Babadju bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti. Fonka, saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ayrılıkçılar, önceki gün Njikwa adlı bölgenin yerel yetkilisi İtambi Andrew'in bulunduğu konvoya saldırmış ve 4 asker ile 1 sivil yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım