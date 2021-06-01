Kamerun'da altın madeninde göçük: 10 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamerun'da altın madeninde göçük: 10 ölü

Kamerun'da altın madeninde göçük: 10 ölü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Kamerun'da altın madeninde meydana gelen göçükte en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kamerun'da altın madeninde meydana gelen göçükte en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerden Gregoire Mvongo, ülkenin doğusundaki Kambele bölgesinde yer alan altın madeninde göçük yaşandığını ve madende kaçak olarak faaliyet gösteren en az 10 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde yer alan madenlerde sıkça ölümcül kazalar meydana geliyor.

Kamerun Maden Bakanlığının verilerine göre, son iki yılda yaşanan 20'ye yakın maden kazasında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamerun'da altın madeninde göçük: 10 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:50:03. #1.16#

title