Kamerun'da altın madeninde göçük: 10 ölü

Kamerun'da altın madeninde meydana gelen göçükte en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kamerun'da altın madeninde meydana gelen göçükte en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerden Gregoire Mvongo, ülkenin doğusundaki Kambele bölgesinde yer alan altın madeninde göçük yaşandığını ve madende kaçak olarak faaliyet gösteren en az 10 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde yer alan madenlerde sıkça ölümcül kazalar meydana geliyor.

Kamerun Maden Bakanlığının verilerine göre, son iki yılda yaşanan 20'ye yakın maden kazasında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım