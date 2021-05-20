Kamerun'da 49'uncu Ulusal Birlik Günü kutlandı
Orta Afrika ülkelerinden Kamerun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde 49'uncu Ulusal Birlik Günü kutlaması gerçekleştirildi.
Orta Afrika ülkelerinden Kamerun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde 49'uncu Ulusal Birlik Günü kutlaması gerçekleştirildi.
Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle bu seneki etkinlikler iptal edilirken, Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo başkanlığında başkent Yaounde'deki Askeri Karargah Tugayında bayrak töreni düzenlendi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Ulusal Birlik Günü vesilesiyle ülke genelinde resmi tatil ilan edildiğini söyledi.
Kamerunlulara çağrı yapan Biya, salgın tedbirlerine uyulmasını istedi.
Fransa'dan 1960'ta bağımsızlığını kazanan ülke, 1972'deki referandumla üniter bir devlet olarak Kamerun Birleşik Cumhuriyeti ismini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak