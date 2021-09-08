Kamerun'da 4 ayrılıkçıya idam cezası verildi

Kamerun'un Güney-Batı vilayetinde bulunan Buea Askeri Mahkemesi, terör saldırısı düzenleyerek 7 çocuğu öldürmekle suçlanan 4 ayrılıkçıya ölüm cezası verdi.

Kamerun'un Güney-Batı vilayetinde bulunan Buea Askeri Mahkemesi, terör saldırısı düzenleyerek 7 çocuğu öldürmekle suçlanan 4 ayrılıkçıya ölüm cezası verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde bulunan Buea Askeri Mahkemesi, 2020'de bir okula yapılan ve 7 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "terörizm, vatan hainliği, ayrılıkçılık, isyan, adam öldürme ve yasa dışı silah bulundurmaktan" suçlu bulduğu 4 ayrılıkçıya ölüm cezası verdi.

Ölüm cezasına çarptırılan ayrılıkçılar, 30 günlük karara itiraz süresinin ardından kurşuna dizilecek.

Ayrılıkçılar 24 Ekim 2020'de Güney-Batı vilayetinin Kumba bölgesinde bulunan "Uluslararası Francisca Ana" okuluna saldırı düzenlemiş, onlarca öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Hükümetin 2016'da İngilizce bilmeyen öğretmenleri Anglofon bölgesinde bulunan okullara atamasının ardından Anglofon ayrılıkçılar, sık sık okulları, öğretmenleri ve öğrencileri hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez