Kamerun'da 4 ayrılıkçıya idam cezası verildi
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Kamerun'da 4 ayrılıkçıya idam cezası verildi

Kamerun'da 4 ayrılıkçıya idam cezası verildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un Güney-Batı vilayetinde bulunan Buea Askeri Mahkemesi, terör saldırısı düzenleyerek 7 çocuğu öldürmekle suçlanan 4 ayrılıkçıya ölüm cezası verdi.

Kamerun'un Güney-Batı vilayetinde bulunan Buea Askeri Mahkemesi, terör saldırısı düzenleyerek 7 çocuğu öldürmekle suçlanan 4 ayrılıkçıya ölüm cezası verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde bulunan Buea Askeri Mahkemesi, 2020'de bir okula yapılan ve 7 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "terörizm, vatan hainliği, ayrılıkçılık, isyan, adam öldürme ve yasa dışı silah bulundurmaktan" suçlu bulduğu 4 ayrılıkçıya ölüm cezası verdi.

Ölüm cezasına çarptırılan ayrılıkçılar, 30 günlük karara itiraz süresinin ardından kurşuna dizilecek.

Ayrılıkçılar 24 Ekim 2020'de Güney-Batı vilayetinin Kumba bölgesinde bulunan "Uluslararası Francisca Ana" okuluna saldırı düzenlemiş, onlarca öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Hükümetin 2016'da İngilizce bilmeyen öğretmenleri Anglofon bölgesinde bulunan okullara atamasının ardından Anglofon ayrılıkçılar, sık sık okulları, öğretmenleri ve öğrencileri hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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