Kamerun'da 331 kilogram pangolin pulu ele geçirildi

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin Briqueterie bölgesindeki bir kozmetik dükkanında, 331 kilogram pangolin pulu bulundu.

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin Briqueterie bölgesindeki bir kozmetik dükkanında, 331 kilogram pangolin pulu bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Orman ve Yaban Hayatı Bölgesel Delegasyonu ve Nlongkak Jandarma Tugayının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 331 kilogram pangolin pulu ele geçirildi.

Haberde, 331 kilogram pangolin pulunu elde etmek için yaklaşık 1600 nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanın katledildiği belirtildi.

Pangolin pulunun yanı sıra 3 panter derisinin de ele geçirildiği operasyonda, zanlılar gözaltına alınarak Nlongkak Jandarma Tugayına götürüldü.

Çin, dünyada en çok ticareti yapılan vahşi memeli hayvanlardan pangolinlerin nüfusunu koruma çabaları kapsamında 2020 geleneksel ilaç listesinden "pangolin pulunu" çıkartmıştı.

Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticareti yapılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü Cumartesi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

Öte yandan, Güney Çin Tarım Üniversitesinden araştırmacıların şubatta yaptığı bir çalışmada, pangolinlerden alınan bir virüs ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) arasında yüzde 99 genetik eşleşme keşfedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez