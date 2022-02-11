Kamerun'da 2 yıl aradan sonra "11 Şubat Gençlik Bayramı" kutlandı - Haberler
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Kamerun'da 2 yıl aradan sonra "11 Şubat Gençlik Bayramı" kutlandı

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da 2 yıl aradan sonra

Kamerun'da 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen "11 Şubat Gençlik Bayramı" başkent Yaounde'de coşkuyla kutlandı.

Kamerun'da 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen "11 Şubat Gençlik Bayramı" başkent Yaounde'de coşkuyla kutlandı.

Yaounde'de düzenlenen törene öğrencilerin yanı sıra birçok devlet yetkilisi ve yabancı diplomat katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Kamerun'un geleceğinin gençlere emanet olduğu belerten Biya, konuşmasında vatanseverlik, yurttaşlık bilinci, dürüstlük, geleneklerin korunması ve yaşlılara saygı duyulması hususunda gençlere nasihatler verdi.

Açılış konuşmasının ardından, davetlilere yöresel kıyafetler ile dans gösterisi sunuldu.

Tören, öğrencilerinin yöresel kıyafetler ve bando takımları ile hazırladığı renkli geçit töreni ile son buldu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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