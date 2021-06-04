Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Afrika'nın en fazla maaş alan lideri oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Afrika'nın en fazla maaş alan lideri oldu

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Afrika'nın en fazla maaş alan lideri oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, yıllık 621 bin dolarlık maaşlıyla, Afrika'nın en yüksek maaş alan lideri oldu.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, yıllık 621 bin dolarlık maaşlıyla, Afrika'nın en yüksek maaş alan lideri oldu.

Ekonomi haberleri yapan medya şirketi Business Insider Africa'nın, 2021 yılının en yüksek maaş alan liderler sıralamasında, ilk sırayı yıllık 621 bin dolar maaşla Paul Biya aldı.

Biya'yı yıllık 488 bin dolarla Fas Kralı 6. Muhammed takip ederken onu da yıllık 223 bin dolarlık maaşıyla Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa izledi.

Business Insider Africa'ya göre, 4'üncü sırada 192 bin dolarla Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, 5'inci sırada 183 bin dolarla Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, 6'ncı sırada 168 bin dolarla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 7'nci sırada 152 bin dolarla Ekvetar Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 8'inci sırada 146 bin dolarla Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 9'uncu sırada 108 bin dolarla Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou ve 10'uncu sırada ise 100 bin dolarla Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne Birleşmiş Milletler'den ödül
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne Birleşmiş Milletler'den ödül
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Enes Ünal Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Afrika'nın en fazla maaş alan lideri oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:54:28. #1.15#

title