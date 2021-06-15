Kamerun, Belçika'nın Yaounde Büyükelçisi Jacquemin'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Belçika'nın Yaounde Büyükelçisi Eric Jacquemin, kimliği bilinmeyen bir grubun Brüksel'deki Kamerun Büyükelçiliği arazisine saldırmasından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Belçika'nın Yaounde Büyükelçisi Eric Jacquemin, kimliği bilinmeyen bir grubun Brüksel'deki Kamerun Büyükelçiliği arazisine saldırmasından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Kamerun Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Jacquemin'a "1961 Viyana Sözleşmesi" uyarınca tarafların yabancı misyonları koruma yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Brüksel'deki Kamerun Büyükelçiliği arazisine yapılan saldırıdan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği bildirildi.
Kimliği bilinmeyen grup 14 Haziran'da Brüksel'deki Kamerun Büyükelçiliği arazisine girerek maddi zarar vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez