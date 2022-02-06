Kamerun, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsü oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakar'ın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Faso'yu devirmeyi başardı.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları sonunda Senegal'e 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısır'a penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır bugün saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor