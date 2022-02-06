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Kamerun, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsü oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kamerun, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsü oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakar'ın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Faso'yu devirmeyi başardı.

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakar'ın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Faso'yu devirmeyi başardı.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları sonunda Senegal'e 3-1 mağlup olan Burkina Faso ile Mısır'a penaltılar sonucu mağlup olan Kamerun, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Yago'nun golüyle 1-0 öne geçen Burkina Faso, ilk yarının sonunda Onana'nın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Burkina Faso, 49'da Ouattara ile farkı 3'e çıkardı. 3-0'lık üstünlüğü elinde bulunduran Burkina Faso, üst üste kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Kamerun; 71'de Bahoken, 85 ve 87'de Aboubakar'ın golleriyle maçı bir anda 3-3'e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başardı. 3-0 geriden gelen Kamerun, Burkina Faso'yu penaltılarla 5-3 mağlup etmeyi başardı.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır bugün saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Burkina Faso, Senegal, Kamerun, Afrika, Spor, Haber

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