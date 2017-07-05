Kameriyeye Çarpıp Uçuruma Devrildi

Beyşehir ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki kameriyeye çarparak uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Furkan Sarıbaş (18) idaresindeki 42 BKD 74 plakalı otomobil, Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kameriyeye çarpan otomobil, ardından yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.



Kazada, sürücü Sarıbaş ile araçta bulunan Sevcan Karakaya (17) ve Burcu Emir Karademir (16) yaralandı.



Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.