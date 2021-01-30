Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın

30.01.2021 18:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:30
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir binanın giriş katındaki kıraathanede toplanıp oyun oynayan 13 kişiye, toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir binanın giriş katındaki kıraathanede toplanıp oyun oynayan 13 kişiye, toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı. Ekipler siyah perde çekilen kıraathanenin 3 aydır güvenlik kamerasıyla önlem aldığını ve kısıtlamalara rağmen faaliyette olduğunu belirledi.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Coşan Sokak'ta bir binanın giriş katının siyah perdelerle kapatıldığı ve içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığı yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese baskın yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kıraathaneye yapılan baskında içeride oyun oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler içerideki kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı.Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda söz konusu adresin 3 aydır faaliyette olduğu, iş yeri sahibinin kısıtlamalarda da siyah perde ve güvenlik kamerasıyla önlem alarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.


Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 18:30:42. #1.15#
title