Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
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Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı

14.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:21

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında dilenci operasyonu yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında dilenci operasyonu yapıldı. Zabıta ekipleri ile kamerayı karşısında gören kadın maskeyle ağzını değil, yüzünü kapattı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği dilenci operasyonunda ışıklarda bekleyen otomobil sürücülerinden, cami önleri ve sokaklarda dilencilik yapan şahıslar toplanarak para cezası kesildi. Işıklarda dilenen bir kadın karşısında ekipleri görünce maskesini indirdi ve kamerayı görünce önce maskesi ile ağzını değil yüzünü kapattı.

Vatandaşlar tarafından ihbar edilen bölgeler başta olmak üzere kent merkezinde denetimler yapan ekipler, dilencileri teker teker yakalayarak zabıta karakoluna götürdü.

Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konularak Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı. - DÜZCE

Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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