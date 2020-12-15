Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar

15.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:10
Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin veriliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde havanın güzel olmasını fırsat bilen çocuklar kendilerini parklara attı, kamerayı görünce ise çil yavrusu gibi dağıldı.

Bütün ikazlara rağmen yasaklara uymamakta ısrar edenler var. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar kendilerini parklara ve bahçelere attı. Oyuna dalan çocuklar saatleri dolunca evlerinde olmaları gerekirken yine sokaklarda oyun oynamaya devam etti. Çocuklar kameranın onları çektiğini görünce bir anda çil yavrusu gibi sağa sola dağıldı. Parkta bazı 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu görüldü. Bazıları hem dışarıya çıkma yasağını deldi, hem yasak olan yerde bankta oturarak sigara içti. O anlar kameraya yansıdı. Çocuklar ise gidip onları uyardı, ama kimsenin umurunda olmadı. - BURSA

Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Son dakika haberleri: Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı
Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisleri görünce tehlikeye aldırmadan bir duvarın üstünde saklandı
Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisleri görünce tehlikeye aldırmadan bir duvarın üstünde saklandı
Yangının ortasında kalan çocuklar babalarını görünce gözyaşlarına boğuldu
Yangının ortasında kalan çocuklar babalarını görünce gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Adana S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamerayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:11:56. #1.14#
title