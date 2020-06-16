Kamerayı gören maskesini taktı
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Kamerayı gören maskesini taktı

Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce maskelerini taktı.

Kamerayı gören maskesini taktı
16.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:35

Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce maskelerini taktı. Maske takmayan vatandaşların savunmaları ise pes dedirttirdi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs tarihinde aldığı kararlara bir yenisini daha ekleyerek maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi. Alınan kararla il genelinde tüm açık alanlarda zorunlu hale gelen maske kullanımı kararı, birçok vatandaş tarafından hiçe sayıldı. İzmit ilçesinde bulunan ve kentte yoğunluğun en çok yaşandığı Yürüyüş Yolu'nda ise birçok vatandaşın maske takmadığı ya da çenesinin altına indirdiği görüldü. Havalarının ısınması ile birlikte maske kullanımının azaldığı kentte, birçok vatandaş kendilerini gören basın mensuplarını görünce maskesini taktı. Maske takma kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar, havanın çok sıcak olduğunu ve bunaldıklarını belirterek kendilerini savundu.

'Ben yarım taktım, o kadar da yeter'

Maskesini burnunu örtecek şekilde takmayan Celal Doğan isimli vatandaş, nefes alamadığını belirterek, "Ben virüsten kendimce korunuyorum ama başkalarını bilemem. Herkes rahat. Vak'alar artıyor, bin 500'e çıktı. Fiziki mesafe kurallarına dikkat etmek lazım. Ama böyle olacak değil, dikkat edince bu inşallah bitecek. Maskemizi takıyoruz. Maskemizi takmadan olmaz. İnsanların çoğu takmıyor. Dikkat etmiyorlar ama bu hastalık bulaşıcı hastalık. Ben yarım taktım, o kadar da yeter. Nefes alamıyoruz, mecburiyetten o kadar takıyoruz. Ona da şükür" dedi.

"Nefes almak çok zor, hava da çok sıcak"

Kendilerini görünce çenesinin altında bekleyen maskesini takan Cumhur Kılıç isimli vatandaş, İHA muhabirinin "Neden maskenizi takmıyorsunuz" sorusunu, "Maske kullanımına az da olsa kapalı alanlarda dikkat ediyorum. Açık havada boğuluyor insan. Nefes almak çok zor, hava da çok sıcak. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Yanımızda dezenfektan bile taşıyoruz. Ama sonumuz hiç iyi görünmüyor" diyerek cevapladı.

"Çocuklara taktım ama ben bronşit hastası olduğum için takmıyorum"

Çocuğu ile birlikte yürüyüş yaparken maskesini takmayan Veysel Mavizer, astım hastası olduğu için maske takmadığını ifade ederek, "Çok bunaldım ben. Aslım, bronşit hastasıyım. Çocuklara taktım ama ben bronşit hastası olduğum için takmıyorum. Toplu taşıma şoförüyüm. Gün içinde sürekli takıyorum. Bugün de yalnız başıma yürüyorum" diye takmadım" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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