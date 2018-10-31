Kameraya yakalanan kablo hırsızları yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te internet ve telefon kablolarını keserek kayıplara karışan 2 kişi, esnafın tepkisinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te 21 Ekim 2018 günü Sanayi Mahallesinde bulunan internet ve telefon kabloları 2 kişi tarafından kesilerek, çalınmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yakalanırken kesilen kablolar nedeniyle yaklaşık 20 esnaf mağdur olduğunu belirterek, tepki göstermişti. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek şahısların eşgalini belirledi. Kameralara yansıyan 2 kişinin kimliğini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyon ile M.C.D ve N.A isimli şahısları yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmalarının ardından cezaevine gönderildi.