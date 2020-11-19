Kameraya yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 televizyon, 2 cep telefonu ve 1 laptop ile 1 motosiklet hırsızlığına karışan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 televizyon, 2 cep telefonu ve 1 laptop ile 1 motosiklet hırsızlığına karışan zanlı tutuklandı.

Bafra'da 20 gün içinde meydana gelen 2 iş yerinden 3 televizyon, 2 adet cep telefonu, 1 adet laptop ve İshaklı Mahallesi'nden park halindeyken çalınan 1 motosiklet olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, izledikleri onlarca kamera kayıtları neticesinde şüphenin kimliğini tespit etti. Polis kimliğini belirlediği Y.E.K.'yi(19) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Y.E.K. suçunu itiraf ederek 2 iş yerinden çaldığı 3 televizyon, 2 cep telefonu ve 1 laptopu teslim etti. Motosiklet ise 5 gün önce Bursa'ya hareket etmek üzere olan bir yolcu otobüsünün bagajında sahibinin tesadüfen görmesi üzerine ele geçirilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanan zanlı, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı