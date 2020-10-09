Son dakika haberi... Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar

Son dakika haberi: Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar Gaziantep'te bir işyerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştılar.