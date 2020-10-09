Son dakika haberi... Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar
09.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:55
Son dakika haberi: Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar Gaziantep'te bir işyerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştılar.
Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştılar. Görüntüleri inceleyen polisler şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı.
Olay, Gaziantep'in Nizip İlçesi istasyon Mahallesinde gerçekleşti. Bir işyerinden kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarını görünce kıyafetleriyle yüzlerini gizlemeye çalıştılar. Olayla ilgili çalışma başlatan polisler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR