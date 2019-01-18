Kameralara Yansıyan Motosikletli Kapkaççılar Yakalandı

Gaziantep'te yol kenarındaki kişinin telefonunu alarak kaçan motosikletli iki kişi polislerin sıkı takibi sonrası yakalandı.

Kaldırımda telefonu ile oynayan gencin telefonunu çalan motosikletli kapkaççıların Y.B. ve H.A. olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Y.B. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemler sonucu adli makamlara sevk edilen Y.B. tutuklandı. Kapkaç olayının diğer şüphelisi H.A.'nın ise benzer bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA