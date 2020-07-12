Kameralara yansıyan kazalarda araçlar adeta çarpışan oto gibi birbirlerine girdi
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Kameralara yansıyan kazalarda araçlar adeta çarpışan oto gibi birbirlerine girdi

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Kameralara yansıyan kazalarda araçlar adeta çarpışan oto gibi birbirlerine girdi
12.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:59

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntüleri bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olacağını gözler önüne serdi. Şehir polis kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde, ilk kaza Özdilek Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada kavşakta geçmeye çalışan iki otomobil yol ortasında çarpıştı.

Yine aynı kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise kontrolden çıkan otomobillerden biri yaklaşık 10 metre kayarak yan yoldan gelen bir başka otomobile çarpıp, yol kenarındaki peyzaj alanına sürüklendi.

Son kaza ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi önünde yaşandı. Bu kazada ise üniversiteye giriş yapmak isteyen bir otomobil, dönüş yapmak istediği sırada yan yoldan gelen bir başka otomobille çarpıştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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