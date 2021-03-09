Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
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Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı

09.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:11
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı

Adana'da 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan 2 bin lira para ve 68 bin liralık eşya çalan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan 2 bin lira para ve 68 bin liralık eşya çalan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde merkez ilçelerde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan toplam 2 bin lira ve 68 bin liralık, cep telefonu, bilgisayar, kablo, akü ve inşaat malzemesinin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatan polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin Mustafa P., Halil B., Kemal A., Tunga K., Murat T., Ahmet K. ile C.Ö. olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Halil B.'nin, hırsızlık için girdiği bir iş yerinden yaklaşık 25 bin lira değerinde arıza tespit cihazı, kaynak ve taşlama makinesi çaldığı öğrenilirken, bu anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Mustafa O.'nun ise demir şebekelerinden tırmanıp, kapı göbeklerini kırarak girdiği 2 ayrı evden 2 bin TL para, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi. C.Ö.'nün ise bir evden bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P., Halil B., Kemal A., Murat T., Tunga K. tutuklanırken, Ahmet K. ile yaşı küçük olan C.Ö. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

-İHA-

Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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