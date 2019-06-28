Kameralara aldırış etmeden çaldı
Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.
Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Önünden geçtiği bir binanın bahçesindeki bisikleti fark eden şahıs, bahçeye girip bir süre etrafı gözlemledi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs aldırış etmeden bisikleti bahçeden aldı. Şahsın bisiklete binerek kaçtığı görüntüler ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Son Dakika Haberleri
00:41 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akıl almaz olay...Yazıhaneyi duvar örerek böyle ikiye böldüler