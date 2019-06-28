Kameralara aldırış etmeden çaldı

Kameralara aldırış etmeden çaldı

Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.

Kameralara aldırış etmeden çaldı

Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Önünden geçtiği bir binanın bahçesindeki bisikleti fark eden şahıs, bahçeye girip bir süre etrafı gözlemledi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs aldırış etmeden bisikleti bahçeden aldı. Şahsın bisiklete binerek kaçtığı görüntüler ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.