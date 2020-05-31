Kameradan tespit edilen motosiklet hırsızları tutuklandı
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Kameradan tespit edilen motosiklet hırsızları tutuklandı

GAZİANTEP'te, motosiklet çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kameradan tespit edilen motosiklet hırsızları tutuklandı
31.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:21

GAZİANTEP'te, motosiklet çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şirinevler Mahallesi'nde motosiklet çalınması üzerine, polise şikayette bulunuldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonunda motosikleti çalan kişilerin H.K., S.T. ve S.K. olduğu belirlendi. Adreslerine düzenlenen baskınla yakalanan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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