Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, cami ile 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, cami ile 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nizip'te, cami ile 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüpheliyi belirledi. Yapılan araştırma sonunda kimliği saptanan şüpheliler, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA