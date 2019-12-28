Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı

28.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:29

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece marketten para ve sigara çalan 2 kişiyi polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Saygılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete, kapıyı zorlayarak giren 2 kişi, kasada bulunan paraları ve raflardaki sigaraları alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen market sahibi G.Y., kapının açık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, markette parmak izi incelemesi yaptıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlardan, şüphelilerin ilçede yaşayan Ş.Ç. ile yanına Ordu ilinden 3-4 gün önce geldiği belirlenen G.G. olduğu belirlendi.Polis, şüphelileri, marketin kapısını açmakta kullandıkları malzemelerle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA