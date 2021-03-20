Kameradan baskını gördüler, terasta saklanırken yakalandılar
20.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:58
Kameradan baskını gördüler, terasta saklanırken yakalandılarADANA'da polis sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde oyun oynatan rushatsız kahvehaneye baskın düzenledi.
Kameradan baskını gördüler, terasta saklanırken yakalandılar
ADANA'da polis sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde oyun oynatan rushatsız kahvehaneye baskın düzenledi. Güvenlik kamerasından baskını görüp, terasa saklanmalarına rağmen yakalanan 37 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesildi, iş yeri ise mühürlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı