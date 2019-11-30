Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)TUTUKLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği...
30.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:11
Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı