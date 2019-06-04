Kameradaki motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs günü Mimar Sinan Mahallesi'nde park halinde olan motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlattı.

Motosikletin önünde durduğu binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin E.G., H.D. ve M.A.Y. olduğunu belirledi. Polis, kimliğini saptadığı şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.



Kaynak: DHA