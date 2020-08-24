Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı BURSA'da market alışverişi yapmak için evinden çıkan Ferişte Özkasap'ın (52) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi yakalandı.

BURSA'da market alışverişi yapmak için evinden çıkan Ferişte Özkasap'ın (52) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi yakalandı. Yaşları küçük kapkaççıların çantayı çaldıkları anın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Ağustos'ta merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Ferişte Özkasap, market alışverişi yapmak için evinden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Özkasap'ın kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp, koşarak, kaçtı. Panik içinde bir süre şüphelileri takip eden Özkasap, ara sokaklarda izlerini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Özkasap'ın ifadesine başvurarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerini gören güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kapkaç yaptığı anlardaki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden şüphelilerin S.Y. (17) ile Y.Ç. (16) olduğunu tespit eden polis ekipleri, kapkaççıları evlerinin yakınlarında yakaladı.Çantayı bulup Ferişte Özkasap'a geri veren ekipler, kapkaççıları da yaşları küçük olduğu gerekçesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA