Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı
Haberler » Güncel » Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haber

Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandıGAZİANTEP'te, camide namaz kılan cemaatin çantası ile bir depodan çay çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:27
Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kameradaki cami ve depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'te, camide namaz kılan cemaatin çantası ile bir depodan çay çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak günü bir camide yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Camiye ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan , bir şüphelinin camide namaz kıldıktan sonra bir kişiye ait çantayı alıp, kaçtığını belirledi.

12 Ocak günü bir depodan çalınan çaylarla ilgili yürüten araştırmada da yine güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüpheli belirlendi. Polis, kimilklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi, adreslerinde gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler