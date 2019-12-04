Kamera tutkunu Abdulselam, hayalini gerçekleştirdi

04.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:01

Van'da yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini profesyonel kamerayla gerçekleştiriyor.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayaliyle karton ve fon kağıtlarından kamera tasarlamıştı. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi görmüş ve bunun üzerine küçük Abdulselam, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara'ya davet edilmişti. Davet üzerine Ankara'ya giden Abdulselam, hayali olan kamerasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan almanın mutluluğunu yaşamıştı.

"İLERİDE KAMERAMAN OLMAK İSTİYORUM"

Profesyonel kamerasına kavuşan küçük Abdulselam, arkadaşlarıyla röportaj yaparak hayalini gerçekleştiriyor. Büyük hayaline kavuşan Abdulselam, şu an çektiği görüntüleri anı olarak saklayacağını belirtti. Çektiği görüntüleri ileride izleyeceğini ifade eden Arslan, "Daha önce yaptığım karton kameramı Sinema Genel Müdürüne hediye ettim. İleride kameraman olmak istiyorum. Kameramla haber çekmek istiyorum. İzlediğim haberlerden etkilendim ve o günden bu yana kameraman olmak istiyorum" dedi.

Kamera hayalinin gerçekleşeceğini tahmin etmediğini dile getiren Arslan, öğretmeni sayesinde isteğinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kadar gittiğini söyledi. Arslan, kamerayı hatıra olarak saklayacağını kaydetti.

Abdulselam'ın kamera tutkusunun birinci sınıftan bu yana devam ettiğini dile getiren arkadaşları ise hayallerinin peşinden koşan Abdulselam'ı tebrik etti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA