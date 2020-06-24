Kamera elinde geleceğin cebinde kısa film yarışması sonuçlandı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının sonuçları online töreni ile açıklandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada birinci olan yarışmacı 12 bin 500 TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandı. Dördüncü olan yarışmacı ise, Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi oldu.

Bu yıl ilk defa açılan Halk Özel Ödülü kategorisinde jüri üyeleri tarafından belirlenen ilk 10 film halk oylamasına sunuldu. Halk oylamasında birinci seçilen film 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi oldu.

Türkiye'nin her bölgesinden katılımın olduğu yarışmanın başvuruları, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, Sinema SE7EN Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve Sinema Yazarı Murat Özer, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi Sinema Yazarı Uğur Vardan ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Düzenli para biriktirme, tasarruf etme ve planlı harcama temasına uygun olarak hazırlanan filmler arasından sıyrılarak ilk ona giren filmlerin ve yönetmenlerin isimleri:

1. Hakan Sümer – Kumbaradaki Cin, 12 bin 500 TL*

2. Yener Akbaba – Koyunlarım, 10 bin TL*

3. Ramazan Aytekin – Garson, 7 bin 500 TL*

4. Emre Başar Yılmaz – Bir Adım Daha, 5 bin TL* (Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü)

5. Özge Gezer – Dört Ayak Üstüne, 5 bin TL* (Halk Özel Ödülü)

6. Fahri Mert Merden – Xenon

7. Kubilay Aksun – Usta

8. İbrahim Zeybek – İşten Artmaz Dişten Artar

9. Yalçın Eren – Teknik Direktör

10. Nuri Can Uymaz – Koca Bir Gülümseme

*TL değerinde yatırım fonu

Kaynak: Bültenler