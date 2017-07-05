Fenerbahçe'nin dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı kaleci Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.



Ulus'taki Liv Hospital'da yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Kamerunlu kaleci ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.



Kameni'nin bugün Sarı Lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylasına gitmesi bekleniliyor.



- İstanbul