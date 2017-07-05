Kameni Sağlık Kontrolünden Geçti
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisinin, Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Kan değerlerine bakılan Kamerunlu kalecinin, solunum ve efor testine tabi tutulduğu aktarıldı. Kontrollerin, göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayeneleriyle tamamlandığı kaydedildi.