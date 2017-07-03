Kameni, Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor

Fenerbahçe, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin transferi için futbolcu ve İspanya kulübü Malaga ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Carlos Kameni ve takımı Malaga ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.



Açıklamada, Kameni'nin yarın akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ve görüşmelere burada devam edileceği kaydedildi.



Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.