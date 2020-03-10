"Kamelyalı Kadın" Antalya'da sanatseverlerle buluşacak
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Antalya, Kültür Sanat

"Kamelyalı Kadın" Antalya'da sanatseverlerle buluşacak

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adı taşıyan romanından önce tiyatro ve operaya, daha sonra baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın", Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:52

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adı taşıyan romanından önce tiyatro ve operaya, daha sonra baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın", Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Dumas'ın 1848'de, henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan eserin prömiyeri 14 Mart Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

Dumas'nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eserde Antalya DOB bale sanatçıları ile ünlü balet Tan Sağtürk de Alexandre Dumas (Oğul) rolüne hayat verecek.

Prömiyer biletleri tükenen eserde Antalya DOB orkestrasını şef Tolga Taviş ve şef Hakan Kalkan sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetecek.

İki perdelik balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise alanında duayen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

Eserde "Marguerite Gautier" rolünü Müge Öğüt, Selin Berkmen ve Iaroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak ve Yağızhan Danış, "Kont de Varville"yi Cenk Şahinalp, "Baba Armand Duval"ı Cem Kaytmaz, "Olimpie"yi Burcu Bodur ve "Gaston"u Evren İskender canlandırırken, solist olarak Nurdan Küçükekmekçi ve Bilge Yılmaz sezon boyunca dönüşümlü olarak sahne alacak.

Fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen ve 17 Mart'ta tekrar sahnelenecek eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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