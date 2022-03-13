'KAMELYALI KADIN'A ALKIŞ YAĞDI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi ( Antalya DOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1848 yılında, henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan 'Kamelyalı Kadın' eserini sahneye koydu. Kamelyalı Kadın'ın prömiyeri ayakta alkışlandı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen 'Kamelyalı Kadın'ın koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ile Armağan Davran hazırladı. Balenin müziklerini Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

TAN SAĞTÜRK, DUMAS'I CANLANDIRDI

Dumas'nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eserde Antalya DOB bale sanatçıları ile birlikte ünlü balet Tan Sağtürk de Alexandre Dumas (Oğul) rolüne hayat verdi. İki perdelik balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz'ün imzasını taşıyor.

8 SANATÇI ROLLERİ PAYLAŞTI

Eserde 'Marquerite Gautier' rolünü Iaroslava Volkova, 'Armand Duval' rolünü Tolga Burçak, 'Kont de Varville' rolünü Ömer Erenler, 'Baba Armand Duval' rolünü Mert Söylemez, 'Olimpie' rolünü Burcu Bodur, 'Gaston' rolünü ise Evren İskender canlandırırken eserde opera sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi sahne aldı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

'Kamelyalı Kadın' balesinin prömiyerine Antalyalılar, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar yoğun ilgi gösterdi. İzleyici göz kamaştıran dekor ve kostümlerle, ışık efektleriyle, bale sanatçılarının danslarıyla büyülenirken, salonda alkış tufanı koptu. Her sahnelenişinde izlenme rekoru kırması beklenen 'Kamelyalı Kadın', ilk gösterimini kaçıran sanatseverler için 15 Mart Salı ve 26 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleme imkanı bulacak.