Kamedan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Kamedan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, bir iş yerinden diz üstü bilgisayar çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Kamedan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
22.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:27

GAZİANTEP'te, bir iş yerinden diz üstü bilgisayar çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 15 Haziran günü yaşanan hırsızlık olayının ardından polis çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis,  bilgisayarı alıp, tişörtünün altına gizleyen şüpheliyi tespit etti. Kimliği açıklanmayan şüpheli, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine koyuldu.Şüphelinin evinde bulunan bilgisayar sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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