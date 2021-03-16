Kamçatka Yarımadası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem
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Kamçatka Yarımadası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem

16.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:47
Kamçatka Yarımadası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın en doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin Kamçatka'nın 185 kilometre güneydoğusunda ve 57 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Depremde mal ve can kaybı bildirilmedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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