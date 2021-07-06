Kamçatka nerede? Kamçatka konumu ne?
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Kamçatka nerede? Kamçatka konumu ne?

Kamçatka nerede? Kamçatka konumu ne?
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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi. Uçakta 29 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Peki, Kamçatka nerede? İşte detaylar…

29 kişiyi taşıyan Rus AN-26 tipi uçak kayboldu. Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatka'da kaybolan uçak ile son olarak inmeye çalışırken bağlantı kurulduğu açıklandı. Gelişme sonrası Kamçatka nerede merak edildi. İşte Kamçatka konumu!

KAMÇATKA NEREDE?

Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüz ölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.

KAMÇATKA KONUMU

Kamçatka nerede? Kamçatka konumu ne?
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