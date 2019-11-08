Kamboçyalı muhalif lider mu Sochua, ülkesine dönme girişimini sürdürecek

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30

KUALA Malezya'da tutuklanan Kamboçya'nın siyasi yasaklı muhalif partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua, ülkesine dönme hedefinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Perşembe günü Malezya'dan ülkesine uçakla geçmek üzereyken Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklanan ve bugün serbest bırakılan mu Sochua, South China Post gazetesine konuştu.

Yaklaşık 20 saat tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ve havalimanında Göç İdaresi polisince iyi muamele gördüğünü belirten mu Sochua, "Bence Malezya, diğer ASEAN ülkelerine bağımsız olduğu, insan haklarının yanında durduğu ve demokrasiye inandığına dair mesaj veriyor. Bu konuda Malezya'nın yaklaşımını doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Mu Sochua, Kamboçya'daki siyasi kriz ve benzeri sorunlar için bölge ülkelerini sorumluluk almaya çağırarak, "Eğer ASEAN ülkeleri toplumlarını daha iyi duruma getirirse, bölgedeki diktatörlükler ve Çin gibi ülkelerin sebep olduğu güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için daha donanımlı hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalif lider, bölge ülkelerinin ekonomik kalkınma planlarından çok insan hakları politikalarına önem vermesi gerektiğinin de altını çizdi.

"Herhangi bir korkum yok"

Malezya'ya gelme sebebinin, Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüşmek olduğunu belirten mu Sochua, bu hafta içinde Kamboçya'ya kara yoluyla dönmeyi planladığını söyledi.

Mu Sochua, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in kararına rağmen ülkesine dönme girişiminden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Herhangi bir korkum yok, saklayacak bir şeyim de yok. Beni halkımızdan ne kadar çok kişi dinlerse, ülkemdeki farkındalık o kadar artar." ifadesini kullandı.

Perşembe günü tutuklanmıştı

Malezya Polis Teşkilatı Göç İdaresi, CNRM Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua'nın perşembe günü akşam saatlerinde Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandığını açıklamıştı.

Bir süredir Endonezya'da yaşayan mu Sochua, bu hafta Malezya'ya geçmişti.

CNRM'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy ise Tayland üzerinden Kamboçya'ya dönmek isterken Taylandlı yetkililerin engeliyle karşılaşmıştı.

Muhalif partiden, orduya "hükümeti devirme" çağrısı

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi lideri Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine "9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere" çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen, 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında, "darbe planlamak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla, ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde, parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Kaynak: AA