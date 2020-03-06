Kamboçyalı Bakandan Başkan Altay'a ziyaret

06.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:52

Kamboçya Müslümanları Geliştirme Vakfı Başkanı ve Kamboçya Kıdemli Bakanı Othsman Hassan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.



Kamboçya Kıdemli Bakanı Othsman Hassan, Konya'da çeşitli temaslarda bulundu. Konya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hassan, "Hem eğitim hem de ekonomi alanında çok gelişmiş bir şehir olan Konya'da Kamboçyalı öğrenciler var. İnşallah gelecek senelerde sayılarının artmasını temenni ediyoruz. Konya'yı Kamboçya'da bir şehre kardeş şehir olarak görmek isteriz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Kamboçya'da bir şehirle kardeşlik ilişkisi yürütmeyi arzu ettiklerini belirtti. Konya'da da sanayi alt yapısının çok güçlü olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Kamboçya'da birlikte yapabileceğimiz işler konusunda da işbirliğimizi geliştirebiliriz. Konya'ya Kamboçyalı daha fazla sayıda öğrenci bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Uluslararası İslam Sanatları Yarışması düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, Kamboçya'da hat, tezhip, minyatür ve çini sanatıyla uğraşan sanatçıları da yarışmaya katılmaya davet etti. - KONYA

Kaynak: İHA