Kamboçya'ya demirleyen kruvaziyerden inen 1 kişide Kovid-19'a rastlanması endişeleri artırdı

17.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:58

Dünyanın pek çok ülkesini alarma geçiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamamasının ardından Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerden karaya inen yolculardan birinde virüse rastlanması salgına ilişkin endişeleri artırdı.

Gemiden indikten sonra cuma ve cumartesi Kamboçya'dan ayrılan yüzlerce yolcu arasında yer alan ve Malezya'ya uçan 83 yaşındaki Amerikalı bir kadının Kovid-19 taşıdığının tespit edilmesi, gemideki diğer yolcuların da virüse maruz kalma olasılığı ve virüsün bu yolcular aracılığıyla dünyanın farklı yerlerine yayılması endişesine neden oldu.

Sihanoukville Limanı'na geçen hafta demirleyen geminin sahibi Holland America Line şirketinden yapılan açıklamada, Kamboçyalı sağlık görevlilerinin gemiden inmeyi bekleyen 255 yolcu ile 747 mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdiği ve başkent Phnom Penh'deki otellerde kalan yolcuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda, gemide veya oteldeki yolcuların ya da mürettebatın hiçbirinde hastalık bulgularına rastlanmadı. Evlerine dönen yolcularla yerel sağlık departmanları aracılığıyla irtibata geçilecek ve daha fazla bilgi verilecek." ifadesi kullanıldı.

Amerikalı kadının, seyir halindeyken gemideki sağlık ekibi tarafından virüse ilişkin teste tabi tutulan 20 kişi arasında olmadığı kaydedilen açıklamada, test yapılan söz konusu 20 kişinin sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı

Hong Kong Üniversitesinden Profesör Benjamin Cowling, "Sanırım şimdi gemide enfeksiyona yakalandığından şüphelenilen doğrulanmış bir vaka olduğu göz önüne alındığında,

diğer yolculardan kendilerini evde karantinaya almaları ve gemiden indikten sonraki 14 gün içinde ateş veya solunum yolu semptomları gelişmesi halinde sağlık yetkililerini haberdar etmeleri istenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Malezya'da yetkililer, bu ülke üzerinden aktarma yapan 143 kişi kendi ülkelerine dönerken, virüs tespit edilen 83 yaşındaki kadın ile 84 yaşındaki kocasının tedavi için ülkede kaldığını belirtti.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, sağlık bakanıyla görüşerek virüs kapan ABD vatandaşının tedavi sürecine dair bilgi aldığını açıkladı.

Öte yandan, Malezya'da 3 Şubat'ta virüs teşhisi konan ilk Malezya vatandaşı olarak kayıtlara geçen 41 yaşındaki hastanın iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.

Kamboçya'ya demirleyen kruvaziyerden inen yolcuları Başbakan Hun Sen karşılamıştı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden 1 Şubat'ta yola çıkan gemi, daha önce Japonya, Filipinler, Tayland'ın yanı sıra Tayvan ve ABD'nin Pasifik toprağı Guam'dan geri çevrilmişti.

Holland America Line şirketi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada,12 Şubat'ta yerel saatle 07.00 sularında Kamboçya sahiline ulaştıklarını ve geminin birkaç gün boyunca burada kalacağını duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ülkenin güneyindeki Sihanoukville Limanı'na demirleyen, 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan Holland America Line şirketine ait "Westerdam" adlı gemiden 14 Şubat'ta inen yolcuları çiçeklerle karşılamıştı.

Yolcuların, gemiden inmesine izin verilmeden önce sağlık kontrollerinden geçirildiği ve Holland America Line şirketinin, gemide şüpheli Kovid-19 vakası bulunmadığını vurguladığı aktarılmıştı.

Japonya'da karantinaya alınan gemide Kovid-19 bulaşan Hint sayısı 6'ya yükseldi

Hindistan'ın Tokyo Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 virüsü bulaşan Hindistan vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, gemide, 132'si mürettebat, 6'sı yolcu 138 Hint vatandaşının bulunduğu belirtilirken, 4 Hintlinin tedavisinin iyi yönde ilerlediği kaydedildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülkede 91 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, böylece ülkedeki vaka sayısının 510'a çıktığını duyurmuştu. Açıklamada, Japonya'daki vakalardan 454'ünün Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunduğu kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD, Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etmişti. ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında da "Diamond Princess"taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1771'e yükselmiş, virüs bulaşan kişi sayısı da 71 bini geçmişti.

Kaynak: AA