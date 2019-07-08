Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkeye yasa dışı şekilde 2,2 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) sokmaya çalışan 2 Güney Koreli gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, gerekli izne sahip olmadan Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar getiren 2 Güney Kore vatandaşının, Siem Reap Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Hong Kong'dan uçağa bindikleri belirlenen zanlıların sorgularının sürdüğü ve paraya el koyulduğu kaydedildi.

Kamboçya'da nisan ayında da yaklaşık 3 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) sokmaya çalışan 3 Çin vatandaşı, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Zanlılar suçlu bulunmaları halinde 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA