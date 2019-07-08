Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkeye yasa dışı şekilde 2,2 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) sokmaya çalışan 2 Güney Koreli gözaltına alındı.

Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar sokmaya çalışan Güney Koreliler gözaltına alındı

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkeye yasa dışı şekilde 2,2 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) sokmaya çalışan 2 Güney Koreli gözaltına alındı.
Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, gerekli izne sahip olmadan Kamboçya'ya 2,2 milyon dolar getiren 2 Güney Kore vatandaşının, Siem Reap Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Hong Kong'dan uçağa bindikleri belirlenen zanlıların sorgularının sürdüğü ve paraya el koyulduğu kaydedildi.
Kamboçya'da nisan ayında da yaklaşık 3 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) sokmaya çalışan 3 Çin vatandaşı, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Zanlılar suçlu bulunmaları halinde 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA
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