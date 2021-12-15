Kamboçya ve Filipinler'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Kamboçya ve Filipinler'de ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesi Gana'dan dönen 23 yaşındaki Kamboçya vatandaşı bir kadına yapılan testte virüsün Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Kamboçyalı kadının Gana'da çalıştığı ve pazar günü Dubai ve Bangkok üzerinden ülkeye geri döndüğü kaydedildi.

Başbakan Hun Sen, başkent Phnom Penh'deki bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, kimsenin panik olmaması gerektiğini ifade ederek, virüse karşı önleyici tedbirlere devam edilmesi çağrısında bulundu.

Kamboçya Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 120 bin 390'a çıktı. Virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 995'e yükseldi.

Filipinler'de 2 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya ve Nijerya'dan gelen 2 kişide Omicron varyantına rastlandığı kaydedildi.

Sağlık yetkilileri, maske takılması, ellerin dezenfekte edilmesi ve kalabalıklardan uzak durulması yönündeki çağrılarını yineledi.

Filipinler'de son 24 saatte 237 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 915'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 50 bin 449'a yükseldi.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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