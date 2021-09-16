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Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

Türkiye-Kamboçya Ticaret ve İş forumu Konferansında konuşan Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi, "İki ülke arasındaki ticaret ağı hedefinin yüksek ve sürekli artmaya devam ediyor oluşu ekonomik ve ticari ilişkilerin ne kadar başarılı ilerlediğini göstergesidir" dedi.

Türkiye- Kamboçya Ticaret ve İş forumu Konferansında konuşan Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi, "İki ülke arasındaki ticaret ağı hedefinin yüksek ve sürekli artmaya devam ediyor oluşu ekonomik ve ticari ilişkilerin ne kadar başarılı ilerlediğini göstergesidir" dedi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Kamboçya Krallığı Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Kamboçya Ticaret ve İş Forumu Konferansı Ankara'da gerçekleşti. Gerçekleştirilen konferansa SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Ekselansalari Meas Kim Heng, SANKON üyeleri ve Kamboçya Krallığı ticaret Odası üyeleri katıldı. Öncelikle Türkiye ve Kamboçya Krallığı hükümetlerine ve Kamboçya Krallığı Ticaret Odası'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Ankara Büyükelçisi Ekselansalari Meas Kim Heng, "Özellikle bu konferanstan sonra Türkiye ve Kamboçya arasında gelişmekte olan ekonomik ve ticari ilişkilerin bu konferansla en üst seviyeye çıkmasını bekliyorum.2019'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu liderliğinde Türkiye ve Kamboçya arasında olan Karma Ekonomik Komisyon'u Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkelerine özel bir önem verişinin göstergesidir. Yeniden Asya Girişimi, iki ülke arasındaki ticaret ağı hedefinin yüksek ve sürekli artmaya devam ediyor oluşu ekonomik ve ticari ilişkilerin ne kadar başarılı ilerlediğini göstergesidir" dedi.

"Ekonomik ve ticari ilişkilerin devam etmesine önem veriyoruz"

Pandemi sürecinin Kamboçya'yı kötü etkilediğini söyleyen büyükelçi Ekselansalari Meas Kim Heng, "Uzun vadeli planlarla pandeminin getirdiği zorlukları aşmak temel hedeflerimiz arasına gelmiştir. Ticaret ağının gelişime açık olması, işbirliği ve dostluk içinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin devam etmesi, karşılıklı yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerine katkı sağlanması konularına son derece önem veriyoruz. Türkiye-Kamboçya Ticaret ve İş Forumu'nun bu amaçlara hizmet edeceğine ve iki ülke arasındaki ticaretin hızlanacağına inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kamboçya-Türkiye arasında ticaret ağı hızla genişliyor - Haberler Ekonomi
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