Kamboçya Polis Akademisi ile Gerçekleştirilen Videokonferans Görüşmesi

01 Haziran 2021 Salı günü Akademimiz ve Kamboçya Polis Akademisi arasında ikili işbirliği faaliyetlerini geliştirmek amacıyla imzalanması planlanan "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin görüşmeler yapmak üzere Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Brifing Salonunda bir...