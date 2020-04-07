Kamboçya, pirinç ve balık ihracatını yasakladı PHNOM Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pirinç ve balık ihracatını yasakladıklarını bildirdi.

PHNOM Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pirinç ve balık ihracatını yasakladıklarını bildirdi.

Başbakanı Hun Sen, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle ülkede yaşanabilecek gıda krizine dikkat çekti.

Kamboçya halkına, iç pazar için tarım ürünleri, sebze ve meyve yetiştirme çağrısı yapan Hun Sen, gelecekte iç talepte sorun yaşamamak için pirinç ve balık ihracatını yasakladıklarını ifade etti.

Başbakan Hun Sen ayrıca 13-16 Nisan'da yapılması planlanan Yeni Ay Yılı tatilinin, virüs salgının yayılma riski sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Kamboçya'da Kovid-19 vaka sayısı 115'e yükselirken, salgın sebebiyle henüz yaşamını yitiren olmadı.

Kaynak: AA