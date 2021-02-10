Kamboçya, Kovid-19'a karşı kitlesel aşılamaya başladı

PHNOM Kamboçya'da, Çin'in bağışladığı 1 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile karşı geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

PHNOM Kamboçya'da, Çin'in bağışladığı 1 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile karşı geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in büyük oğlu Hun Manet, "Bu aşıya güveniyorum, bu yüzden aşı oldum." ifadelerini kullanarak, tüm Kamboçyalıları aşı olmaya çağırdı.

Ülkede, toplu aşılama programında Başbakan Hun Sen'in iki damadı ve büyük oğlu ilk aşılanan kişiler oldu.

Çin'den bağışlanan Sinopharm aşısı 18-59 yaş aralığındaki kişiler için onaylandığından, 68 yaşındaki Hun Sen'e aşı yapılmadı.

Çin, Sinopharm aşısından 1 milyon doz bağışladığını açıklamış, ilk 600 bin dozluk aşı sevkiyatı 7 Şubat'ta Kamboçya'ya ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer